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РИА Новости

Глава "Ростеха" Чемезов: истребитель Checkmate экономически выгоднее F-35

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Истребитель Checkmate по своим характеристикам сопоставим с F-35, но заметно дешевле, чем американский конкурент, заявил журналистам на Dubai Airshow 2021 гендиректор корпорации Ростех Сергей Чемезов.

"К конкурентам я бы отнес JF-17, J-10, F-16, но сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35. Тем не менее, наш самолет экономически выгоднее - как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости летного часа. При этом он может брать на борт рекордный объем вооружения. Поэтому считаю, что у самолета хорошие экспортные перспективы", - сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что базовая стоимость самолета составит 30-35 миллионов долларов.

По его словам, чтобы поднять самолет к 2023 году, нужно "где-то три опытных машины, три образца, которые будут осуществлять испытательные полеты".

"Рособоронэкспорт" уже начал его продвижение. Проведен ряд переговоров с иностранными делегациями, сейчас формируются для них предложения по облику машины", - добавил Чемезов.

Накануне глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре началось производство нескольких Checkmate для проведения испытаний.

Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа, его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.

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Страны
США
Продукция
Checkmate
F-16
F-35
FC-1
J-10
Компании
ОАК
Ростех
РОЭ
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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