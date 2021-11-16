Глава "Ростеха" Чемезов: истребитель Checkmate экономически выгоднее F-35

ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Истребитель Checkmate по своим характеристикам сопоставим с F-35, но заметно дешевле, чем американский конкурент, заявил журналистам на Dubai Airshow 2021 гендиректор корпорации Ростех Сергей Чемезов.

"К конкурентам я бы отнес JF-17, J-10, F-16, но сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35. Тем не менее, наш самолет экономически выгоднее - как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости летного часа. При этом он может брать на борт рекордный объем вооружения. Поэтому считаю, что у самолета хорошие экспортные перспективы", - сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что базовая стоимость самолета составит 30-35 миллионов долларов.

По его словам, чтобы поднять самолет к 2023 году, нужно "где-то три опытных машины, три образца, которые будут осуществлять испытательные полеты".

"Рособоронэкспорт" уже начал его продвижение. Проведен ряд переговоров с иностранными делегациями, сейчас формируются для них предложения по облику машины", - добавил Чемезов.

Накануне глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре началось производство нескольких Checkmate для проведения испытаний.

Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа, его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.