The Aviation Geek Club (Италия): как американцы во время разведывательных полетов МиГов приглашали советских летчиков на службу в морскую пехоту

Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Navy

Наличие чувство юмора у русских в свое время сильно удивило американцев. Об этом свидетельствуют воспоминания американского пилота Чака Хаусмана. Он рассказал, как происходили встречи самолетов-перехватчиков США с МиГами. Американцы даже попытались обойти советских летчиков в остроумии, но их шутка вызвала большую шумиху в Вашингтоне.

На боку палубного самолета EF-10B Skyknight была надпись на русском языке «Поступайте на службу в морскую пехоту США», которую пилоты советских МиГов могли прочесть во время своих разведывательных полетов.

В конце января 1965 года 1-я смешанная фоторазведывательная эскадрилья авиации морской пехоты США сделала на борту самолета EF 10B Skyknight любопытную надпись, вызвавшую недоумение как в СССР, так и в Америке.

В этом самолете была реализована одна из первых, но весьма эффективная попытка объединить новые технологии. В результате была создана грозная машина, способная взлетать с корабельной палубы. Большинство истребителей полагалось на скорость и маневренность, а в довольно грузном F3D с прямыми крыльями ставка была сделана на три радара, четыре 20-мм пушки и, что самое важное, на темноту. Свой первый полет F3D совершив в марте 1948 года, а проверку боем прошел в сентябре 1952-го, когда 513-ю эскадрилью ночных истребителей корпуса морской пехоты перебросили в Корею.

После войны 35 машин этой модели переоборудовали в самолеты радиоэлектронной борьбы F3D-2Q.

Как рассказывает Джо Копалман (Joe Copalman) в своей книге "Подразделения F3D/EF-10 Skyknight в Корейской и Вьетнамской войнах" (F3D/EF-10 Skyknight Units of the Korean and Vietnam Wars), экипажи, выполнявшие полеты на этих самолетах [в мирное время они занимались ведением воздушной разведки, собирая разведывательную информацию о радиолокационных системах Китая, Северной Кореи и Советского Союза на Дальнем Востоке], оставались в международном воздушном пространстве. Используя удаленную приемную аппаратуру, они собирали разведывательные сведения, а авиация коммунистических стран, против которых велась разведка, обычно высылала свои МиГи на перехват и слежение за разведывательными полетами. В большинстве случаев МиГи мирно летели бок о бок с F3D-2Q, не причиняя им никакого вреда, а потом разворачивались и уходили обратно. Вспоминая один такой мирный перехват, пилот Skyknight Чак Хаусман (Chuck Houseman) рассказал:

"Когда нас впервые перехватили, они доложили, что мы их фотографируем, используя ручные 35-мм камеры. Обычно перехватчик подлетает со стороны пилота, и оператор систем радиоэлектронной борьбы вытягивается вбок и фотографирует самолет и летчика. Русские докладывали: "Они нас фотографируют. Что нам делать?" Один из русских диспетчеров обладал хорошим чувством юмора и сказал им: "Улыбайтесь". Кто бы мог подумать, что у русских может быть чувство юмора?"

Если перехваты с участием советских пилотов МиГов проходили довольно дружественно, летчикам из других коммунистических стран чувства юмора явно не хватало. Оператор систем радиоэлектронной борьбы Джерри О'Брайен (Jerry O'Brien) в своей книге "Совершенно секретно" (Top Secret) писал:

"Китайцам и северокорейцам никто рукой не махал. Напротив, мы всячески избегали контактов с корейцами и китайцами. Во время полетов в районе Тайваня нас обычно прикрывало звено китайских националистов на F-86".

16 июня 1959 года МиГ-17 ВВС КНДР атаковали разведывательный самолет американской морской авиации P4M-1Q Mercator, который проводил радиоэлектронную разведку в 50 милях от восточного побережья Кореи. Экипажу удалось вернуться в Японию, хотя самолет получил серьезные повреждения (и позже был списан). Хвостовой воздушный стрелок получил ранение. Из-за этого нападения, произошедшего в момент, когда другие самолеты Skyknight корпуса морской пехоты выполняли похожие задания, пришлось внести серьезные изменения в правила проведения таких полетов. Смешанным фоторазведывательным эскадрильям авиации морской пехоты удалось избежать таких неприятностей, однако один самолет, осуществлявший воздушную разведку в мирное время, подвергся нападкам совсем уж с неожиданной стороны - со стороны Агентства национальной безопасности США.

В конце января 1965 года 1-я смешанная фоторазведывательная эскадрилья авиации морской пехоты США сделала на борту самолета EF 10B Skyknight любопытную надпись, вызвавшую недоумение как в СССР, так и в Америке. Вспоминает Чак Хаусман, летавший на этом самолете с надписью в направлении Владивостока:

"Разрешение мы не получали, но тогда нам казалось, что так мы сумеем немного разрядить обстановку. Мы сумели составить на русском языке надпись, которая гласила: "Поступайте на службу в морскую пехоту США". Мы написали эти слова на топливных баках F-10 [в сентябре 1962 года F3D-2Q были переименованы в EF-10B]. Позже мы узнали, что когда перехватчики приблизились, подойдя немного ближе обычного, был разговор в эфире, они зачитывали надпись наземному диспетчеру. Они доложили, ответа не было, они снова доложили, и снова никакого ответа. Тогда летчики плюнули на это дело".

"Надпись на топливных баках вызвала довольно большую шумиху в Вашингтоне. Агентство национальной безопасности заинтересовалось, что, черт возьми, у нас происходит. К тому времени как до нас дошла информация, надпись сделали уже и на втором самолете. Этот второй самолет уже готовился к вылету, когда пришло распоряжение: "Закрасьте эту чертову надпись, избавьтесь от нее"".

Благоразумное поведение во время полетов помогало избегать встреч с МиГами. Летчики уходили от перехвата, разворачиваясь в сторону Японии еще до того, как МиГи с их малым радиусом действия могли приблизиться к самолетам-разведчикам. Пилот EF-10B капитан Арт Блумер (Art Bloomer) вспоминал, как он в 1961-1962 годах служил в 1-й смешанной фоторазведывательной эскадрилье:

"Я совершил немало разведывательных вылетов с базы Мисава. Мы направлялись прямо в сторону Владивостока, подлетая к нему на расстояние 30 километров. Меня никогда не перехватывали, потому что я всегда разворачивался до их прибытия, до того, как МиГи могли сесть мне на хвост. Когда мы возвращались в Мисаву, они сопровождали нас километров 100, потом разворачивались и куда-то уходили".