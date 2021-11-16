Подводные гробы: пятерка худших российских подлодок за всю историю (The National Interest, США)

Проектирование и строительство подводных лодок — дело заведомо сложное: иногда проекты не срабатывают по самым разным причинам — техническим, логистическим и даже политическим, отмечает автор. Он рассказывает — не всегда точно — о наиболее известных проблемных и давно забытых проектах советских подлодок.

Десятилетиями Советский Союз слыл одним из ведущих мировых производителей подводной техники. С его распадом эту царственную мантию надела Российская Федерация - и уже бросила вызов соперникам по НАТО двумя новыми классами грозных подлодок. Но проектирование и строительство подводных лодок - дело сложное: иногда проекты просто не срабатывают по самым разным причинам - техническим, логистическим и даже политическим. Вот пятерка худших российских и советских подводных лодок.

Проект 627 "Кит"

Проект 627 "Кит" (по классификации НАТО: November), введенный в эксплуатацию в 1958 году, стал первым советским классом атомных подлодок. Однако лодки этого типа страдали от серьезных проблем с безопасностью и надежностью. В частности, экспериментальный реактор привел к серии катастроф и аварий, составивших проекту дурную славу. Моряки, которым не повезло на них служить, эти подлодки называли подводными гробами. Гибель подводной лодки типа К-8 в 1970 году на учениях унесла жизни 52 моряков и считается одной из величайших подводных катастроф в истории.

Проект 671РТ "Сёмга"

Атомные ударные подводные лодки проекта 671 "Ёрш" (по классификации НАТО: Victor) совершили революционный скачок в послевоенном советском строительстве, но модификация 671РТ "Сёмга" (по классификации НАТО: Victor II) не смогла развить эти достижения. Обновление задумывалось, чтобы снизить уровень шума, но изменения оказались слишком незначительными и к тому же запоздалыми. Советы вскоре обнаружили, - отчасти благодаря шпионской сети Уокера, - что суда типа "Сёмга" II по-прежнему уступают американским аналогам в акустике. С 1972 по 1978 год было построено семь подводных лодок типа "Ёрш" - после чего линию закрыли и заменили гораздо более успешными лодками проекта 671РТМ(К) "Щука" (по классификации НАТО: Victor III).

Проект 677 "Лада"

Новые подводные лодки проекта 677 "Лада", разрабатывались на основе уникальной технологии воздушно-независимой двигательной установки как модернизированное и экономичное дополнение к атомным подводным лодкам на вооружении российского ВМФ. Однако проект застопорился из-за технических трудностей, и производителю пришлось полностью отказаться от воздушно-независимой двигательной установки в пользу традиционной дизель-электрической системы. В этот список проект 677 попал из-за того, что российская судостроительная промышленность так и не смогла реализовать основную определяющую характеристику подводных лодок, чем обрекла потенциально новаторский класс на долгосрочную техническую неактуальность.

Проект 685 "Плавник"

Единственная подводная лодка своего класса К-278 "Комсомолец" предназначалась как полигон для отработки новых морских технологий. В 1989 году на борту "Комсомольца" возник пожар, повлекший за собой серию событий, в результате которых подводная лодка затонула, и погибли 42 члена экипажа. Причем гибелью самой лодки ущерб от "Комсомольца" не ограничился: дальнейшие расследования обнаружили утечку плутония из ядерных торпед, затонувших вместе с подводной лодкой, что, в свою очередь, стало извечным поводом для тревог по поводу окружающей среды.

П-1 "Правда"

Представленные в 1935 году три подводные лодки типа П-1 "Правда" использовались СССР во время Второй мировой войны как транспортные. Но советские военные быстро осознали, что "Правда" слишком слаба для своей роли. Эффективность лодок ограничивалась слабой маневренностью, неприемлемо долгим временем погружения и небольшой расчетной глубиной. Все эти недостатки сделали лодки этого типа одними из самых неудачных за всю историю советского флота.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)