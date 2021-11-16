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Российская газета

Ростех: Система ПВО-ПРО С-550 сможет перехватывать любые цели

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Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Комплексы противовоздушной обороны С-550 будут иметь большую дальность обнаружения целей и дальность действия ракет.

Как заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, эти комплексы будут способны перехватывать любые цели.

По его словам, работа по увеличению дальности обнаружения и дальностьи ракеты никогда не останавливается и будет вестись дальше.

Ранее сообщалось, что первые комплексы С-550 будут поставлены на вооружение в российскую армию до 2025 года.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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