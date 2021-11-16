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Российская газета

Уничтожение вертолета Ми-35 зенитной ракетой сняли на видео

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Мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя смогли уничтожить на минувшей неделе вертолет огневой поддержки Ми-35 военно-воздушных сил Эфиопии.

В социальных сетях появились видеокадры из района боевых действий. На них запечатлены две винтокрылые машины, летящие на низкой высоте над холмистой местностью. Возможно, они занимались патрулированием.

В этот момент "летающий танк" ведомого был атакован, как предполагают, ракетой переносного комплекса, предположительно - "Стрела" или "Игла.

После яркой вспышки взрыва, оставляя шлейф дыма, горящий вертолет практически сразу устремился к земле. Через несколько мгновений над местом падения в небо стало подниматься черное плотное облако дыма. Учитывая, как скоротечно развивались события, у находившихся на борту пилотов практически не было шансов спастись.

Также в конце минувшей недели был обнародован ролик, на котором боевые вертолеты, кружащие над похожим районом, обстреливали противника неуправляемыми реактивными снарядами. В обоих случаях экипажами по непонятной причине не были использованы ложные тепловые цели, которые способны дезориентировать инфракрасные головки наведения зенитных ракет.

За все время конфликта это уже второй "тридцать пятый", потерянный в боях. О предыдущем инциденте сообщалось во второй половине апреля текущего года. Тогда погиб экипаж, состовший из трех военнослужащих. По некоторым данным, сейчас правительственная армейская авиация может задействовать всего 16 Ми-24 и Ми-35.

Кроме вертолетов также потеряны истребитель МиГ-23 советского производства и закупленный в Соединенных Штатах четырехдвигательный турбовинтовой транспортник Lockheed C-130 Hercules.



Алексей Моисеев

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Страны
Эфиопия
Продукция
C-130
Ми-24
Ми-35
МиГ-23
Компании
Lockheed-Martin
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