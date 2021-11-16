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ТАСС

Три опытных образца нового истребителя Checkmate создадут к 2023 году

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Источник изображения: Фото: UAC / Globallookpress.com

Рособоронэкспорт уже начал продвижение истребителя

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Три опытных образца новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate будут созданы к первому полету самолета, который запланирован на 2023 год. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Чтобы поднять самолет, нужно где-то три опытных машины, три образца, которые будут осуществлять испытательные полеты", - сказал он, отвечая на вопрос, успеют ли к намеченному на 2023 год первому полету Checkmate построить несколько самолетов.

Чемезов отметил, что Рособоронэкспорт уже начал продвижение истребителя. "Проведен ряд переговоров с иностранными делегациями, сейчас формируются для них предложения по облику машины", - сказал он.

"К конкурентам я бы отнес JF-17, J-10, F-16, но сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35. Тем не менее, наш самолет экономически выгоднее, как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости летного часа. При этом он может брать на борт рекордный объем вооружения. Поэтому считаю, что у самолета хорошие экспортные перспективы", - сказал глава Ростеха.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь сообщил журналистам, что работы по производству еще нескольких опытных образцов новейшего истребителя Checkmate одновременно начались в Комсомольске-на-Амуре.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер.

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Страны
ОАЭ
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Продукция
Checkmate
F-16
F-35
FC-1
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Ростех
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Слюсарь Юрий
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