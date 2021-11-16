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ТАСС

Модернизированный истребитель Су-30СМ получит улучшенное вооружение

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Опытный образец модернизированного истребителя Су-30СМ
Опытный образец модернизированного истребителя Су-30СМ (бортовой номер "001 красный") постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) - филиала ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежуточной посадки в Омске во время перегоночного перелета из Иркутска, в, предположительно, Жуковский, 10.08.2021.
Источник изображения: ngs55.ru

Самолет получит новое вооружение и более мощные двигатели, сообщил глава госкорпорации Ростеха Сергей Чемезов

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Модернизированный истребитель Су-30СМ оснастят новым вооружением и усиленными двигателями. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Модернизированный самолет [Су-30СМ] будет обладать расширенными боевыми возможностям, получит новое вооружение и более мощные двигатели", - сказал он.

По его словам, модернизация самолетов Су-30СМ уже ведется. "Действительно, мы ведем работу по совершенствованию истребителей Су-30СМ в интересах нашего основного заказчика", - уточнил Чемезов.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения "4++". Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1 500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
Су-30
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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