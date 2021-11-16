Во Вьетнам прибыли первые УБС Як-130

ЦАМТО, 15 ноября. На авиабазу "Фу Кат" (провинция Биньдинь, Вьетнам) 13 ноября прибыла первая партия из шести учебно-боевых самолетов Як-130, сообщает блог Defense Studies.

По имеющимся данным, в 2019 году был подписан контракт на поставку ВВС Вьетнама не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн. долл.

Приобретаемая ВВС Вьетнама эскадрилья российских самолетов должна заменить устаревшие чехословацкие L-39, поставлявшиеся в страну с начала 1980-х гг.

Вероятно, Як-130 будут переданы в 940-й учебный авиационный полк. Камуфляж Як-130 вьетнамских ВВС аналогичен цветовой гамме имеющихся Су-30МК2.