ВВС ОАЭ получат дополнительные транспорты-заправщики A-330 MRTT

ЦАМТО, 15 ноября. Командование ВВС и войск ПВО ОАЭ в ходе выставки Dubai Airshow 2021 подписало с Airbus Defense and Space контракт на поставку двух дополнительных многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT (Multirole Tanker Transport).

Компания не раскрывает стоимость продажи, но по информации представителей Минобороны ОАЭ, она составляет около 2,46 млрд. дирхамов (около 664 млн. долл. по текущему курсу). Поставки самолетов начнутся в 2024 году. Соглашение также предусматривает проведение модернизации к самой современной конфигурации ранее закупленных Минобороны ОАЭ самолетов A-330 MRTT.

Размещенный заказ позволит увеличить парк самолетов A-330 MRTT в составе ВВС ОАЭ до пяти единиц.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВВС ОАЭ заключили с Airbus Miliyary контракт на закупку первых трех транспортов-заправщиков A-330 MRTT в феврале 2008 года. Стоимость этой закупки оценивается в 4,4 млрд. дирхамов (1,2 млрд. долл.).

Заказанные самолеты были поставлены ВВС ОАЭ с февраля по август 2013 года. Они могут применяться для дозаправки в воздухе истребителей "Мираж-2000-9" и F-16E/F Блок.60, а также перевозки войск и грузов.

Самолеты A-330 MRTT ВВС и войск ПВО ОАЭ оборудованы штанговой системой дозаправки с дистанционным управлением (ARBS) для дозаправки F-16E/F, парой подкрыльевых контейнеров со шлангом и стыковочным узлом дозаправляющей системы для дозаправки "Мираж-2000-9", и универсальной системой UARRSI, использующейся для получения топлива от другого танкера.