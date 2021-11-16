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ТАСС

ОАЭ заинтересовались российским истребителем Checkmate

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / ТАСС

При этом глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что уже есть иностранный заказчик, заинтересованный в покупке истребителя

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заинтересовались новым российским однодвигательным истребителем Checkmate и намерены более детально изучить его. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Самолет вы видели сами. Красивый, хороший самолет получился. Объединенные Арабские Эмираты уже заинтересовались, хотят более детально посмотреть и обсудить машину", - сказал Чемезов.

Он выразил уверенность в том, что спрос будет и со стороны других стран, с которыми намечены встречи. "У нас существенное преимущество по сравнению с остальными. Во-первых, этот самолет открытой конфигурации: мы предлагаем базу, на нее можем подвесить любое вооружение, которое пожелает заказчик. Кроме того, устанавливается различная электроника, средства радиоэлектронной борьбы, средства для захвата целей и так далее", - пояснил Чемезов.

Он отметил, что эти опции можно исполнить и установить по желанию заказчика. "И, конечно, из-за этого варьируется цена. Базовая, я надеюсь, будет в районе $30-35 млн", - сказал глава Ростеха.

При этом глава Ростеха отметил, что уже есть иностранный заказчик, заинтересованный в приобретении Checkmate.

"Пока контракт не подписан, мы не говорим, кто заказчик <...> Пока обсуждается только техническая сторона. Все условия станут понятны после первого полета, который планируем на 2023 год", - сказал он, уточнив, что уже есть заинтересованность со стороны конкретной страны.

По словам Чемезова, иностранное вооружение необходимо будет адаптировать к российскому истребителю. "Мы предлагаем те опции, которые уже имеются и с которыми проведены испытания на Су-57. Эти наработки уже все созданы, прошли испытания, доказали эффективность, поэтому это гораздо проще и дешевле", - отметил он.

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Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
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