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РИА Новости

Россия поставит Мьянме ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1" в 2023 году

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 15 ноября/ Радио Sputnik. Поставки Мьянме двух российских комплексов ПВО "Панцирь-С1" ожидаются через два года. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости

"Поставка предварительно ожидается в 2023 году", – сказал Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.

Контракт на поставку "Панцирей" был подписан в январе 2021 году во время визита в Мьянму министра обороны России Сергея Шойгу. Помимо ракетно-пушечных комплексов, Россия поставит стране разведывательные беспилотники "Орлан-10Е" и радиолокационные станции.

Ранее радио Sputnik рассказало, когда ВКС России получат серийные истребители пятого поколения Су-57.

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Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
ПАК ФА
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