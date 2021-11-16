Россия поставит Мьянме ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1" в 2023 году

МОСКВА, 15 ноября/ Радио Sputnik. Поставки Мьянме двух российских комплексов ПВО "Панцирь-С1" ожидаются через два года. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости

"Поставка предварительно ожидается в 2023 году", – сказал Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.

Контракт на поставку "Панцирей" был подписан в январе 2021 году во время визита в Мьянму министра обороны России Сергея Шойгу. Помимо ракетно-пушечных комплексов, Россия поставит стране разведывательные беспилотники "Орлан-10Е" и радиолокационные станции.

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