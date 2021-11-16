Рособоронэкспорт на выставке Dubai Airshow 2021

АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК "Ростех") организовал демонстрацию российских новинок для ВВС, войск ПВО и РЭБ на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021, которая проходит с 14 по 18 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Стенд АО "Рособоронэкспорт" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021 (с) bmpd

"Мы усиливаем партнёрство со странами Ближнего Востока. Это касается не только поставок военной техники - более 30% нашего портфеля заказов по линии Рособоронэкспорта приходится на данный регион - но и развития сотрудничества в гражданских направлениях. В этом году Ростех представляет на авиасалоне в Дубае рекордное количество новинок. Салон стал иностранной премьерой для пассажирского лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14, бизнес-версии Суперджета в стилистике Aurus и самолета 5-го поколения Checkmate. Мы также привезли на выставку гражданские вертолёты Ка-226Т, Ансат в различных комплектациях и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки будут представлены "вживую", чтобы у иностранных партнеров была возможность лучше познакомится с нашей техникой", - сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

(с) bmpd

На своем стенде Рособоронэкспорт представил наиболее перспективную в ближневосточном регионе продукцию по направленности выставки. В виде моделей компания показывает истребитель пятого поколения Су-57Э и истребитель поколения 4++ Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17В-5, средства ПВО: зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ".

"Иностранных партнеров на Ближнем Востоке традиционно интересует самая новая высокотехнологичная продукция, и мы каждый раз привозим сюда главные экспортные новинки российской оборонной промышленности и уникальные предложения по индустриальному сотрудничеству", - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

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Впервые на Dubai Airshow Рособоронэкспорт демонстрирует на своем стенде продукцию в формате мультимедийной кинетической инсталляции, составленной из 60 перемещающихся экранов. На ней компания презентует комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам "Репеллент-Патруль", "Купол" и "Пищаль-ПРО", а также наиболее популярные беспилотные летательные аппараты российского производства - "Орлан-10Е" и разведывательно-ударный "Орион-Э".

Кроме того, в составе российской экспозиции в выставке принимают участие входящие в Госкорпорацию Ростех холдинговые компании ОАК, ОДК, Вертолеты России, НПО "Высокоточные комплексы", КРЭТ, а также впервые за рубежом представлена Национальная авиационно-сервисная компания - государственный посредник для сервисного обслуживания экспортируемой российской военной авиационной техники.

Мировой лидер в области разработки и производства средств ПВО и РЭБ Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет широкую линейку успешно продвигаемых Рособоронэкспортом на Ближнем Востоке зенитных ракетных систем и комплексов, в том числе ЗРС С-400 "Триумф", "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" в различных исполнениях.

На Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспорт также организовал демонстрацию новейших разведывательно-ударных и ударных комплексов с беспилотными летательными аппаратами Компании "Кронштадт". Крупнейший российский разработчик и производитель БЛА впервые в мире на своем стенде в виде моделей показывает разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный БЛА "Гром".

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Помимо организации показов в формате натурной экспозиции и на стендах предприятий-производителей, Рособоронэкспорт проводит масштабную кампанию по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения на цифровых площадках. На сайте компании и в социальных сетях размещены текстовые и мультимедийные материалы, презентации по наиболее перспективным образцам.

"В ходе выставки особое внимание уделяем вопросам технологического сотрудничества. Сегодня Рособоронэкспорт имеет ряд действующих совместных проектов на Ближнем Востоке по лицензионному и совместному производству бронетанковой техники, стрелкового оружия, противотанковых средств. Благодаря этому страны региона нас знают не только как надежного поставщика финальной продукции, но и высококомпетентного партнера в области трансфера технологий", - отметил Александр Михеев.

В ходе выставки генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев также сообщил, что "В 2021 году Рособоронэкспорт подписал контрактных документов на сумму более 10 млрд долл. Портфель заказов компании по сравнению с прошлым годом немного вырос и на сегодня превышает 52 млрд долл. Традиционно портфель заказов по странам Ближнего Востока и Северной Африки составляет около половины объема общего портфеля заказов Рособоронэкспорта. Предпосылок к серьезному изменению баланса этого показателя сегодня нет.

Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Легкий тактический самолет Cheсkmate разработки входящей в Госкорпорацию Ростех Объединенной авиастроительной корпорации имеют хорошие перспективы на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Более того, уже сейчас мы наблюдаем большой интерес к ним во всем мире.

(c) bmpd

МиГ-35 предлагается на внешний рынок в одно- и двухместном вариантах, находится на вооружении ВКС России и его производитель готов поставлять самолет по контрактам Рособоронэкспорта. По Су-57Э ведем консультации с рядом стратегических партнеров России. Представленный в 2021 году Cheсkmate также вызвал большой интерес в мире, но ему еще предстоит преодолеть путь от прототипа до серийной машины. Эксплуатанты российской авиационной техники из стран Азии внимательно наблюдают за этими машинами, и мы фиксируем такое внимание на каждой выставке как в России, так и за рубежом".