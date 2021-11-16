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Известия.ru

Космонавт обнаружил возможное место утечки воздуха в российском модуле МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/NASA

Космонавт «Роскосмоса» Петр Дубров, обследуя промежуточную камеру модуля «Звезда» в российском сегменте Международной космической станции (МКС), обнаружил возможное место утечки воздуха. Это в понедельник, 15 ноября, следует из его переговоров с Центром управления полетами, трансляцию которых ведет NASA.

«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место. Я занимался его фотографированием под микроскопом с увеличительными стеклами», — отметил Дубров.

В августе генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявил, что космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле «Заря» Международной космической станции в ходе обследования российского сегмента станции.

30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

25 марта 2019 года глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. По его словам, пока нет ответа на вопрос, почему пыль нашли в определенных местах бытового отсека.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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