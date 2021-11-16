Cтарейшее судно–спасатель подводных лодок «Коммуна» вышло в море

Экипаж старейшего судна–спасателя подводных лодок Черноморского флота «Коммуна» приступил к выполнению задач в морских полигонах Черного моря.

В течении нескольких дней судно отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

В свою очередь расчёт АС-28 выполнит погружения аппарата на различные глубины от 10 до 40 м, в ходе которых осуществит проверку связи, а также отработает алгоритм действий при покладке на грунт и всплытии.

Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров закреплен макет комингс-площадки подводной лодки.

К проводимым учебным мероприятиям привлечены также специализированные водолазные суда и суда обеспечения. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в Севастополе.