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Cтарейшее судно–спасатель подводных лодок «Коммуна» вышло в море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж старейшего судна–спасателя подводных лодок Черноморского флота «Коммуна» приступил к выполнению задач в морских полигонах Черного моря.

В течении нескольких дней судно отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28. 

В свою очередь расчёт АС-28 выполнит погружения аппарата на различные глубины от 10 до 40 м, в ходе которых осуществит проверку связи, а также отработает алгоритм действий при покладке на грунт и всплытии. 

Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. 

К проводимым учебным мероприятиям привлечены также специализированные водолазные суда и суда обеспечения. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в Севастополе. 

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