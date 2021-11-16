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Интерфакс-АВН

Индия до конца года получит первый полковой комплект С-400

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А.Михеев
А.Михеев.
Источник изображения: А.МихеевФото с сайта Рособоронэкспорта

Дубай. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - РФ начала поставки Индии систем С-400 с опережением графика, в конце года будет отгружен первый полковой комплект, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Все имущество первого полкового комплекта в Индию будет поставлено в конце 2021 года. Поставки осуществляются в соответствии с условиями контракта. Отгрузка имущества началась с опережением графика", - сказал Михеев журналистам на Dubai Airshow.

По его словам, индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полковой комплект, завершили обучение и убыли на родину.

"Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации", - сказал Михеев.

Глава компании также назвал портфель заказов "Рособоронэкспорта" по линии средств ПВО - почти $14 млрд (зенитно-ракетные системы и комплексы, РЛС и РЛК, средства АСУ, средства РЭБ и РТР, средства борьбы с БПЛА).

Россия начала поставки Индии первой партии систем ПВО С-400, сообщил накануне "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Первые поставки уже начались", - заявил Шугаев на Dubai Airshow-2021.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что первый полковой комплект будет поставлен до конца 2021 года, а все системы - до конца 2024 года.

14 февраля 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400. Через несколько дней глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

ЗРС С-400 "Триумф" (разработчик и производитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
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Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
РОЭ
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Михеев Александр
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