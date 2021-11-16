Авианосный футуризм

Десятка будущих плавучих аэродромов — тех, что в достройке, и тех, что никогда не будут заложены

Современный флот страны, претендующей на способность решать весь спектр задач вдали от собственных берегов, сложно представить без авианосцев, а потому те, кто может, их строят, а кто не может — разрабатывают проекты разной степени детализации. Как бы то ни было, процесс это непрерывный, и в данном ролике представлены 10 авианосцев, которые с разной степенью вероятности в ближайшие несколько лет пополнят или могут пополнить ряды своих ВМС.