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ТАСС

Checkmate и "Русские витязи" стали главными событиями первого дня Dubai Airshow

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Истребитель Су-35С пилотажной группы "Русские витязи"
Истребитель Су-35С пилотажной группы "Русские витязи".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В первый день выставки Россия провела международную презентацию нового самолета Су-75 Checkmate, представив полноразмерный прототип истребителя пятого поколения

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Издаваемые в дни международной выставки Dubai Airshow 2021 газеты - Flight Daily News и Dubai Airshow News - вышли с фотографиями новейшего российского истребителя Checkmate и пилотажной группы "Русские витязи" на первых полосах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"В первый день выставки Россия провела международную презентацию нового самолета "Сухого" Су-75 Checkmate, представив полноразмерный прототип истребителя пятого поколения. Вчера военные делегации посетили павильон Checkmate, а незадолго до заката самолет был представлен прессе", - говорится в издании Flight Daily News.

Dubai Airshow News отмечает, что изюминкой первого дня салона также стало выступление российской пилотажной группы "Русские витязи", которые продемонстрировали элементы высшего пилотажа. Особенно иностранцам понравился элемент "Зеркальное отражение", выполненный двумя истребителями Су-30СМ. "Ослепительное зрелище прохода шести самолетов в едином строю стало приятной шумной частью летной программы Dubai Airshow", - говорится в газете.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер.

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