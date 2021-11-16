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ТАСС

Россия выведет на международный рынок почти 50 новых образцов вооружения в ближайшие годы

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Зенитная ракетная система С-350
Зенитная ракетная система С-350.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Рособоронэкспорте сообщили, что среди новых изделий будет свыше 20 образцов авиационной техники и 10 систем и комплексов ПВО

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия выведет почти 50 новых образцов вооружения на международный рынок в ближайшие пять-семь лет. Об этом сообщил журналистам в понедельник на Dubai Airshow 2021 глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"В ближайшие пять-семь лет Рособоронэкспорт планирует вывести на рынок почти 50 новых образцов для всех видов вооруженных сил и родов войск", - сказал он.

Михеев уточнил, что среди новых изделий будет свыше 20 образцов авиационной техники и 10 систем и комплексов ПВО.

Портфель заказов

Портфель заказов Рособоронэкспорта по линии средств противовоздушной обороны оценивается в $14 млрд.

"Почти в $14 млрд оценивается портфель заказов Рособоронэкспорта по линии средств ПВО. Это зенитно-ракетные системы и комплексы, радиолокационные станции и радиолокационные комплексы, средства автоматизированных систем управления, средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - сказал Михеев.

Он отметил, что в настоящее время наиболее востребованными и предлагаемыми иностранным заказчикам являются ЗРС С-400 "Триумф", ЗРС "Антей-2500", СПВО "Фаворит", ЗРК "Бук-М2Э", ЗРК "Тор-М2Э", ЗРК "Тор-М2К", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Сосна", ЗРК "Гибка-С", ЗРК "Печора-2М", ПЗРК "Игла-С" и "Верба".

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона ряд мировых премьер.

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