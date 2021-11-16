Беларусь хочет разместить на своей территории "Искандеры"

Беларусь рассчитывает оснастить свои войска новой техникой, в том числе - российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер". Они могут быть размещены на западном и южном направлении.

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал президент республики Беларусь Александр Лукашенко. "Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров (дальность пуска), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Пуски были ракет на учениях "Запад-2021", одна ракета поразила цель с (вероятным круговым) отклонением четыре метра", - пояснил глава государства.

Он напомнил о том, что страна четыре раза существенно модернизировала свои войска - и технически, и организационно, и штатно. По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова к возможной наземной операции в случае нападения.

- Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать и (ЗРК) "Бук-МБ". Отличное оружие "Бук" - (зенитную управляемую) ракету сделали, пусковую установку новую. Многое и по бронетехнике (сделали), очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ, бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР, - пояснил он.

Напомним, Беларусь входит в число потенциальных заказчиков российской противоракетной системы С-500 наряду с Индией, Китаем и Алжиром. Также осенью белорусская армия получила партию российских БТР-82А.

Майя Бирюкова