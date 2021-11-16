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ТАСС

Первый в мире киноэкипаж научил космонавтов на МКС готовить "съемочную площадку"

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Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Антон Шкаплеров (слева направо)
Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Антон Шкаплеров (слева направо).
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров отметил, что "это очень сложное дело, поэтому перед съемками необходимо добиться, чтобы то, что мы хотим увидеть на экране, было в хорошем освещении"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Киноэкипаж, побывавший на Международной космической станции (МКС), научил космонавтов готовить место для съемок. Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС.

"Мы поняли, что светотеневая обстановка - это очень сложное дело, поэтому перед съемками необходимо добиться, чтобы то, что мы хотим увидеть на экране, было в хорошем освещении", - сказал Шкаплеров в ответ на вопрос, чему космонавты научились у съемочной группы. Как отметил член экипажа МКС, также очень важно, чтобы при съемках в кадр не попадали вещи, которые портят картинку.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

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Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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