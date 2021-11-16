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ТАСС

В Роскосмосе рассказали о возможных экспериментах в модуле МКС "Наука" в скором времени

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Источник изображения: © Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что "пока в модуле устанавливаются элементы оборудования"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Эксперименты в многоцелевом лабораторном модуле "Наука", который летом был пристыкован к Международной космической станции, могут начаться в ближайшее время. Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту станции.

По его словам, пока в модуле устанавливаются элементы оборудования. "Думаю, что в ближайшем будущем, когда хотя бы их часть будет установлена, мы начнем первые эксперименты в модуле "Наука", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, вскоре может заработать установленная в модуле система регенерации воды из урины. "Надеюсь, в ближайшее время мы ее запустим, и она будет работать, давать нам дополнительную воду на станцию", - сообщил Шкаплеров.

Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля и пристыковался к МКС 29 июля. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, а также обеспечит космонавтов дополнительным пространством для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения оборудования для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты получили каюту для третьего члена экипажа, второй туалет и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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Страны
Россия
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Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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