Россия заключила оружейные контракты на 10 млрд долларов в 2021 году

В 2021 году Российская Федерация уже заключила новые контракты на поставку вооружения и военной техники на 10 миллиардов долларов. На страны Ближнего Востока приходится треть заказов.

Об этом на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2021 сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, пишет "Интерфакс".

Кстати, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" портфель Рособоронэкспорта пополнился заказами на сумму свыше двух миллиардов долларов. Россия поставит за рубеж самолеты Су-30, вертолеты Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, ПТРК "Корнет-ЭМ", оружие для кораблей и подводных лодок.

Впервые заключили контракт на мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", ЗРПК "Панцирь-С1М" и комплекс РЭБ "Красуха".

Светлана Цыганкова