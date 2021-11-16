Российский робот "Маркер" получил возможность автономной транспортировки грузов

ЦАМТО, 15 ноября. Российский роботизированный комплекс "Маркер" получил возможность автономной транспортировки грузов, что открывает перспективы использования его в качестве "курьера", складского рабочего или для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил главный конструктор-руководитель лаборатории НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.

"В рамках работы над проектом "Маркер" ведется отработка технологии транспортировки грузов в автономном режиме. В качестве груза могут быть использованы грузовые контейнеры, специализированные капсулы для эвакуации раненых, оснащенные системой жизнеобеспечения, емкости с топливом и многое другое. Робототехническая платформа может самостоятельно выполнять погрузку и разгрузку контейнеров и доставку в обозначенную точку согласно маршрутному заданию", – цитирует "РИА Новости" А.Богданова.

По его словам, такие системы в перспективе могут быть использованы для автоматизации складских работ и автономного обеспечения грузами удаленных подразделений Минобороны РФ, объектов инфраструктуры госкорпораций или частных организаций.

Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн может оснащаться различным вооружением.

Ранее сообщалось, что проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности, передает "РИА Новости".