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Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана

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Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана.
Источник изображения: invoen.ru

В начале ноября 2021 года совместное предприятие под названием Kazakhstan Paramount Engineering (KPE), состоящее из южноафриканской Paramount Group и казахстанской компании «Казпетромаш», объявило об успешном завершении четырехлетней программы разработки и испытаний бронеавтомобиля 8×8 «Барыс» (Barys). KPE надеется, что благодаря участию в испытании ВС Казахстана, в будущем эта центрально-азиатская страна осуществит и соответствующие закупки.

Бронеавтомобиль «Барыс» – уже второй проект KPE в сегменте боевых машин. Под маркой "Арлан" (Arlan) с 2017 года компания уже поставила Казахстану неуказанное количество бронеавтомобилей "Мародер" (Marauder) 4×4 в версии, адаптированной к местным условиям. Конструкция разработана на базе представленной в 2016 году модели Mbombe 8.


Бронемашина "Барыс" для ВС Казахстана.
Источник: invoen.ru

«Барыс» 8х8 – это универсальная машина, рассчитанная в базовой комплектации на транспортировку командира, водителя, наводчика и еще восьми пехотинцев с личным вооружением и снаряжением. При разработке, помимо баллистической защиты, основное внимание уделялось высокой мобильности, которая является проблемой в гористой местности Казахстана с небольшим количеством дорог с твердым покрытием. На дорогах с твердым покрытием шестицилиндровый турбодизель мощностью 450 л.с. разгоняет 28-тонный автомобиль до 110 км/ч при полной загрузке. Упомянутая мобильность также увеличивается за счет дорожного просвета в 45 см. Баллистическая защита соответствует третьему уровню стандарта НАТО STANAG 4569. Особенностью является защита от мин и самодельных взрывных устройств, соответствующая уровню 4а стандарта STANAG. Последнее достигается за счет плоского днища кузова. При этом, при указанном дорожном просвете, высота бронеавтомобиля составляет всего 2,4 м.

Доступны различные варианты вооружения. В нынешнем варианте стабилизированная автоматическая пушка 2А72 калибра 30х165 мм вместе с двумя пулеметами ПКТ (М) 7,62 мм х 54Р размещены в дистанционно управляемой башне АУ-220М российского производства. Кроме того, установлена ​​81-мм пусковая установка для метания осветительных или дымовых гранат. По заявлению производителя, также рассматривается возможность интеграции ПТУР неуказанной модели. Конструкция "Барыс" также предлагает много места и грузоподъемности для дополнительных опций. Источники обращают внимание на то, что автоматическая пушка калибром до 57 мм уже успешно интегрирована в Mbombe 8.

Глава Paramount Group Джон КРЭЙГ (John CRAIG) надеется, что обширные испытания приведут к скорейшему внедрению бронеавтомобиля в ВС Казахстана. Сообщается, что за последние несколько лет Казахстан предпринял несколько попыток заменить все более устаревающие БТР-80. В частности, на пробной основе у Украины даже были закуплены БТР-3. Однако из-за высокой доли добавленной стоимости в своей стране, KPE, несомненно, имеет в предстоящем конкурсе хорошую стартовую позицию со своим изделием.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Украина
Продукция
2А72
АУ-220М
БТР-3
БТР-80
Компании
Paramount Group
Проекты
NATO
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4 комментария
№1
16.11.2021 07:17
у барыса есть не достатки
1) отрывается вся ходовка каждые 50-200 км,  а это постоянно капитальный ремонт нужен
2) модуль не стреляет, постоянно сбивается прицел, в темп 600 выстрелов в минуту пушка не выходить, проблема с зажарянием- нужен ломик для этого
3) мотор 450 лошадей, очень мало при весе от 24 до 30 тонн, мотор греется. максимальная скорость по трассе при минимальном весе всего 60 км в час
4)автоподкачка колес ни разу не сработала
5) впереди брони нет вообще, вместо брони выступает двигатель )))
6) держит всего 7,62. защита еле дотянули до станаг 3
7) кондиционер не работает, отвод пороховых газов не работает
8) трещины в корпусе, поступает в салон пыль. не работает химзащита и атомная защита ( трещины в корпусе )
9) не плавает
10) поставщики запчастей находятся по все миру, что делает машину очень дорогой
и никакой он не казахский, данную машину привезли готовой с юар и там 0% локализации.
11) машина не держит модуль с пушкой 2а42, корпус рассыпается ))).
12) застревает, при полной нагрузке ,ходовая не держит, машина ложится на грунт
вот такой предварительный отчет гси . данная машина гси провалила
0
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№2
16.11.2021 07:37
https://vpk.name/news/555167_proval_ispytanii_bronetransportera_paramount_mbombe_8_barys_8h8_v_kazahstane.html
+1
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№3
16.11.2021 08:47
Цитата, q
Особенностью является защита от мин и самодельных взрывных устройств, соответствующая уровню 4а стандарта STANAG. Последнее достигается за счет плоского днища кузова.

Плоское днище у нас оказывается противоминную защиту обеспечивает... Вон он чё, Михалыч.
+2
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№4
16.11.2021 09:19
Лоханулись генералы с бронемашиной, самостоятельностью козыряют перед Елбасы, а он поощряет антироссийские телодвижения. Его голубая мечта тюркский мир собрать осуществилась руками турков, такая лажа ожидается у них, первые киргизы пошли с электролокдауном навсегда и возвратом визового режима с ними.
Спасибо, что надоумил четырехполосную автодорогу через Алтай в Китай и газопровод в Внутреннюю Монголию. Автодорога и ж.д. через Великую Степь до Оренбурга нам не годится, лоханулись с султаном Реджеп Первым.
0
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