Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана.

В начале ноября 2021 года совместное предприятие под названием Kazakhstan Paramount Engineering (KPE), состоящее из южноафриканской Paramount Group и казахстанской компании «Казпетромаш», объявило об успешном завершении четырехлетней программы разработки и испытаний бронеавтомобиля 8×8 «Барыс» (Barys). KPE надеется, что благодаря участию в испытании ВС Казахстана, в будущем эта центрально-азиатская страна осуществит и соответствующие закупки.

Бронеавтомобиль «Барыс» – уже второй проект KPE в сегменте боевых машин. Под маркой "Арлан" (Arlan) с 2017 года компания уже поставила Казахстану неуказанное количество бронеавтомобилей "Мародер" (Marauder) 4×4 в версии, адаптированной к местным условиям. Конструкция разработана на базе представленной в 2016 году модели Mbombe 8.

Бронемашина "Барыс" для ВС Казахстана. Источник: invoen.ru

«Барыс» 8х8 – это универсальная машина, рассчитанная в базовой комплектации на транспортировку командира, водителя, наводчика и еще восьми пехотинцев с личным вооружением и снаряжением. При разработке, помимо баллистической защиты, основное внимание уделялось высокой мобильности, которая является проблемой в гористой местности Казахстана с небольшим количеством дорог с твердым покрытием. На дорогах с твердым покрытием шестицилиндровый турбодизель мощностью 450 л.с. разгоняет 28-тонный автомобиль до 110 км/ч при полной загрузке. Упомянутая мобильность также увеличивается за счет дорожного просвета в 45 см. Баллистическая защита соответствует третьему уровню стандарта НАТО STANAG 4569. Особенностью является защита от мин и самодельных взрывных устройств, соответствующая уровню 4а стандарта STANAG. Последнее достигается за счет плоского днища кузова. При этом, при указанном дорожном просвете, высота бронеавтомобиля составляет всего 2,4 м.

Доступны различные варианты вооружения. В нынешнем варианте стабилизированная автоматическая пушка 2А72 калибра 30х165 мм вместе с двумя пулеметами ПКТ (М) 7,62 мм х 54Р размещены в дистанционно управляемой башне АУ-220М российского производства. Кроме того, установлена ​​81-мм пусковая установка для метания осветительных или дымовых гранат. По заявлению производителя, также рассматривается возможность интеграции ПТУР неуказанной модели. Конструкция "Барыс" также предлагает много места и грузоподъемности для дополнительных опций. Источники обращают внимание на то, что автоматическая пушка калибром до 57 мм уже успешно интегрирована в Mbombe 8.

Глава Paramount Group Джон КРЭЙГ (John CRAIG) надеется, что обширные испытания приведут к скорейшему внедрению бронеавтомобиля в ВС Казахстана. Сообщается, что за последние несколько лет Казахстан предпринял несколько попыток заменить все более устаревающие БТР-80. В частности, на пробной основе у Украины даже были закуплены БТР-3. Однако из-за высокой доли добавленной стоимости в своей стране, KPE, несомненно, имеет в предстоящем конкурсе хорошую стартовую позицию со своим изделием.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de