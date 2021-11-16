Минобороны ОАЭ в первый день Dubai Airshow 2021 подписало контракты на сумму 5,23 млрд. дирхамов

ЦАМТО, 15 ноября. В первый день работы авиасалона Dubai Airshow 2021 Минобороны ОАЭ подписало с поставщиками продукции оборонного назначения контракты на общую сумму 5,23 млрд. дирхамов (1,41 млрд. долл. по текущему курсу).

Как сообщает Khaleej Times со ссылкой на главу Исполнительного директората промышленности и развития оборонного потенциала Министерства обороны ОАЭ генерал-майора Исхака Салеха Аль-Балуши, с компанией Airbus Defense and Space подписан контракт на поставку для ВВС ОАЭ двух многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT. Они пополнят флот из трех самолетов этого типа, которые уже состоят на вооружении ВВС. Стоимость контракта превысила 2,46 млрд. дирхамов.

Выступая на пресс-конференции в воскресенье, подполковник Сара Аль Хаджри объявила о подписании Министерством обороны ОАЭ с компанией Progressive Technologies контракта стоимостью 2,67 млрд. дирхамов, с французской Thales – двух сделок на сумму 32,63 млн. дирхамов, а с американской аэрокосмической компанией Goodrich Corporation – соглашения стоимостью 66,11 млн. дирхамов. Первый контракт с Thales предполагает поставку систем связи для авиации, второй – запасных частей и обеспечение технического обслуживания.

В рамках предыдущего авиасалона в Дубае, состоявшегося в 2019 году, Министерство обороны ОАЭ подписало контракты на сумму более 4 млрд. долл. Министерство намерено ежедневно сообщать о новых контрактах с мировыми оборонными компаниями. Организаторы выставки рассчитывают, что общая сумма оборонных контрактов, которые будут подписаны в этом году, превысит результат 2019 года.

Как заявлено, Минобороны ОАЭ закупает новейшие технологии для модернизации вооруженных сил и противодействия ожидаемым вызовами. В ходе состоявшихся в начале этого года международных оборонных выставок Idex и Navdex Вооруженные силы ОАЭ подписали с национальными и зарубежными поставщиками контракты на сумму более 20 млрд. дирхамов (5,4 млрд. долл.).

Российская делегация представляет на авиасалоне легкий тактический самолет Checkmate, истребитель пятого поколения Су-57Э, истребитель поколения 4++ Су-35, самолет ВТА Ил-76МД-90А(Э), вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17В-5, зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь", зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" и другую продукцию.

В первый день работы Dubai Airshow 2021 состоялась первая зарубежная презентация легкого тактического самолета Checkmate. Самолет осмотрела делегация ОАЭ и представители ряда других стран. Разработчик также провел открытую презентацию истребителя для журналистов.

Зарубежный дебют самолета Checkmate стал самой яркой премьерой российской экспозиции на Dubai Airshow 2021.