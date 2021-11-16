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Российская газета

Партия истребителей Су-57 поступит в войска

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Источник изображения: rg.ru

Минобороны России получит до конца года четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57. Партия этих боевых самолетов будет передана Воздушно-космическим силам РФ в декабре с авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Пока в войска поставлен один серийный самолет Су-57. Военные продолжают его испытания. В планах оборонки - в ближайшие три года передать минобороны 22 самолета пятого поколения. К 2028 году в войсках должно появиться уже 76 самолетов Су-57.

Сейчас "Сушки" передают в летные части с двигателями первого этапа. Это модернизированная версия мотора, который сейчас используется в самолетах Су-35. Он позволяет Су-57 развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Кроме того, у него увеличенная сила тяги, сложная система автоматизации, полностью цифровая система управления, новая турбина. К 2025 году планируется начать выпуск модернизированного варианта Су-57 с принципиально новым двигателем и кабиной с передовой авионикой.

Двигатель второго этапа, который сейчас идет под условным обозначением "тип 30", является полностью новым. По словам разработчиков, в двигателе внедрено много новшеств, которые в некоторых случаях не имеют и близкого аналога в мире. Кроме того, сейчас создается двухместный Су-57 для управления тяжелыми ударными беспилотниками С-70 "Охотник". Предполагается, что он будет вести в воздухе и давать целеуказания группам до четырех ударных дронов.


Александр Степанов

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