Один за всех

С-500, «Искандер» и «Торнадо» смогут пополнять боекомплект в самой труднодоступной местности.

Для этих целей они получат универсальные тягачи-вездеходы для перевозки тяжелых дальнобойных ракет.

Об этом сообщили источники «Известий» в Минобороны. Эти машины могут доставлять на боевые позиции изделия весом в несколько тонн и отличаются повышенной проходимостью. Также они способны с максимальной загрузкой преодолеть любое бездорожье и совершать скоростные марши по шоссе. Эксперты отмечают, что унифицированная сразу для нескольких систем техника повысит боеспособность подразделений — как ракетных, так и сил ПВО.

Речь идет о вездеходах, разработанных в рамках ОКР «Такелажник». Новые транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) в этом году прошли государственные испытания и были заказаны военным ведомством. Большой плюс этой техники — ее унификация и взаимозаменяемость.

Она позволит подвозить боеприпасы и перезаряжать сразу несколько боевых систем — от С-500 «Прометей» до оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо». Будет легче устранить поломку или заменить потерянную машину обеспечения для каждой из этих систем вооружения, что сделает более надежной доставку боекомплектов.

По словам собеседников редакции, унификация упростит логистику и серьезно увеличит возможности по подвозу крупногабаритных боеприпасов не только для частей ПВО, но и ракетных подразделений.

Новая машина сделана на основе высокопроходимого многоосного тягача, что позволит доставлять ракеты на позиции в самой труднодоступной местности. Также она получила частичное бронирование. Ее кузов оборудован специальным закрытым отсеком для перевозки и хранения ракет, который гарантирует безопасность перевозок в любых климатических условиях. Кроме того, машина оснащена специальным устройством для перегрузки боеприпасов.