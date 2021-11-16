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МС-21 с российскими двигателями совершил за рубежом демонстрационный полет

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Источник изображения: vpk-news.ru

В первый день открытия авиасалона Dubai Airshow 2021 МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, принял участие в летной программе.

Полет продолжался 10 минут, самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей корпорации «Иркут» Василия Севастьянова и Андрея Воропаева. 

Демонстрационный полет включал в себя ряд элементов, показывающих возможности лайнера: быстрый набор высоты до 800 м, развороты с набором высоты и снижением, «горку» с углом 45 градусов и минимальной скоростью 210 км/ч, вираж с перегрузкой 2g, проход на высоте 100 м с приветственным покачиванием крыла посетителям выставки. 

Dubai Airshow 2021 стал местом международной премьеры нового самолета, созданного входящей в ОАК корпорацией «Иркут», с отечественными авиадвигателями ПД-14 производства ОДК. Для выставки на лайнере установлена часть салона бизнес- и эконом-классов. Это позволяет продемонстрировать посетителям самолета одно из преимуществ МС-21 – увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем. 

МС-21-310 прилетел в Дубай 10 ноября 2021 года, сообщили в Ростехе. Самолет выполнил беспосадочный перелет по маршруту Жуковский (Московская область) – аэропорт Аль-Мактум (Дубай). В ходе перелетов самолет преодолел около 3700 км, часть маршрута проходила над морем. По докладу экипажа, перелет прошел в штатном режиме.

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