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У Шойгу появился новый заместитель

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главное политуправление возглавил генерал-полковник Геннадий Жидко.

Президент России Владимир Путин назначил командующего Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковника Геннадия Жидко заместителем министра обороны – начальником Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил. 

Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в органах военного управления и подтвердили два источника, близких к Минобороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».

«На днях Жидко должен передать в округе штандарт командующего и отправиться из Хабаровска в Москву», – сообщил собеседник издания.

Согласно официальной биографии, размещенной на сайте Минобороны, Жидко родился в 1965 г. В 1987 г. окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997 г. – Военную академию бронетанковых войск. В 2007 г. с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Собеседник «Ведомостей» в Минобороны называет Жидко «интеллигентным танкистом».

Жидко участвовал в военных действиях в Сирии. В 2016 г. он возглавлял штаб российской группировки в этой стране и принимал непосредственное участие в военной операции против международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). 

Президент Владимир Путин в 2017 г. присвоил Жидко звание Героя России.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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