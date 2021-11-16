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Талибы отметили приход к власти военным парадом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новые власти Афганистана показали захваченную американскую и российскую технику.

Захватившее власть в Афганистане радикальное исламистское движение «Талибан» (запрещено в РФ) провело военный парад в Кабуле. 

Талибы прошли маршем по столице страны, продемонстрировав военную технику, которая была захвачена после отвода частей США или досталась им от предыдущего правительства.

В числе прочего над Кабулом пролетели вертолеты «Ми-8/17» российского производства.

Представитель новой афганской власти сказал, что парад был приурочен к «выпуску» только что подготовленных 250 новых бойцов.

Однако обозреватель агентства «Рейтер» Гибран Пишимам считает, что настоящая задача этого показа - дать понять всему миру, что «Талибан» больше не является повстанческой силой, а трансформировался в регулярную армию.

Несколько десятков бронетранспортеров М1117, сделанных в США, медленно проехали по главной магистрали Кабула, при этом участники парада держали в руках также произведенные в Америке штурмовые винтовки М4.

Официальные представители «Талибана» заявили, что военные специалисты прежней армии, такие, как пилоты и механики, будут постепенно интегрированы в новые вооруженные силы, говорит BBC.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
Ми-8
Издания
Военный Парад
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