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Интерфакс-АВН

Историческая подлодка проекта 633 С-49 отбуксирована из Севастополя в Балаклавскую бухту

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Вид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Военные отбуксировали историческую подлодку проекта 633 С-49 в музей со скрытой в скале гаванью для субмарин в Балаклавской бухте в Крыму, сообщили журналистам в Минобороны России в понедельник.

"Дизельную подлодку проекта 633 доставили из Севастополя в бухту Балаклава. Она займет почетное место в сухом доке в качестве музейного экспоната, который заранее реконструировали и подготовили военные строители", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, предварительно моряки Черноморского флота провели пробную транспортировку полностью музеефицированной и поэтому неуправляемой субмарины: два буксира доставили ее со стапелей Севастопольского морского завода в Южную бухту. Затем, получив благоприятный прогноз погоды, подлодку вывели из Севастопольской гавани и отбуксировали в бухту Балаклава.

К 9 мая 2021 года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны завершили первый этап восстановления и обновления музейного комплекса. Теперь экспозиция противоатомной подземной базы в толще скалы в Балаклаве (некогда совершенно секретного объекта для укрытия и ремонта подлодок) дополнена мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

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