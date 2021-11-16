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ТАСС

Заводские испытания системы управления роем дронов начнутся в 2022 году

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Беспилотный летательный аппарат "Орион" на взлётно-посадочной полосе &copy; Пресс-служба АО "Кронштадт"
Беспилотный летательный аппарат "Орион" на взлётно-посадочной полосе © Пресс-служба АО "Кронштадт".
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Рассматриваются варианты как гражданского, так и военного применения автоматизированного рабочего места оператора БЛА

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Заводские испытания первой российской системы управления роем авиабеспилотников начнутся в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков на полях международного авиасалона Dubai Airshow.

"Мы впервые показываем эту систему, это мировая премьера. В следующем году выйдем на заводские испытания", - сказал он.

По словам главы компании, рассматриваются варианты как гражданского, так и военного применения автоматизированного рабочего места оператора БЛА. "Система дает возможность значительно снизить нагрузку на операторов и тем самым обеспечить строевое применение, применение техники с использованием искусственного интеллекта", - отметил Богатиков.

Ранее Богатиков сообщал ТАСС, что представленная на Dubai Airshow система управления роем беспилотников позволит управлять 20 разнородными летательными аппаратами.

В этом году на авиасалоне в Дубае АО "Кронштадт" также впервые представило полноразмерный беспилотник из состава разведывательно-ударного комплекса "Орион-Э" с авиационными средствами вооружения.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.

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