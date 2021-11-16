Войти
Вестник Мордовии

Почему на Донбассе экипажи танков Т-64БВ брали в бой треть боекомплекта

569
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Боевые действия на Донбассе стали одним из крупнейших конфликтов последнего времени, где массово использовалась бронетехника, в частности танки Т-64БВ.

Во времена СССР боевые машины долгое время были основой танковых соединений Советской Армии в Восточной Европе и предназначались для противостояния "Леопардам", "Паттонам", "Абрамсам", "Чифтенам" с "Челленджерами" стран НАТО.

После вывода войск из Германии, Венгрии "шестьдесят четвертые" стали распределяться по военным округам страны, и на Украине оказалось около тысячи Т-64Б1,Т-64Б, Т-64БВ. Это не считая разных версий более старых Т-64А и находившихся в Киевском военном округе Т-64Р. Правда, последние в 90-е годы были утилизированы.

После распада СССР, Киев в одностороннем порядке национализировал все военное имущество, что находилось на территории бывшей союзной республики.

К началу противостояния на Донбассе Т-64БВ порядком устарели, из них успели модернизировать лишь сравнительно небольшую часть, доведя до уровня БМ "Булат", который, как выяснилось в ходе боев, оказался не слишком удачным образцом.

К изношенности материальной части добавились еще относительно плохой уровень подготовки и поначалу низкий моральный дух военнослужащих ВСУ, которые часто просто бросали практически исправную боевую технику, которая практически сразу вводилась в бой ополченцами, также не особо отличавшимися профессионализмом.

Поэтому, не удивительно, что в самый горячий период противостояния 2014 года глобальную Сеть буквально заполонили фотографии и видеокадры десятков сгоревших и взорвавшихся танков. После полученного первого опыта некоторые продвинутые экипажи стали устанавливать дополнительную защиту в виде противокумулятивных решеток, ящиков с песком и тому подобным, что как-то, по мнению бойцов, могло бы снизить действие атакующих боеприпасов.

Как рассказывали автору бойцы из Народных республик, некоторые старались загружать в танк минимальное количество боеприпасов. Например, боекомплект Т-64БВ состоит из 36 снарядов, из них 28 находится в механизме заряжания, так вот его снаряжали через один, оставляя пустые лотки, уменьшая вероятность детонации. Тем же самым занимался и противник. Как признаются бойцы, даже такого сильно уменьшившегося боекомплекта хватало в большинстве случаев в ходе выполнения боевых задач.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Россия
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
21.09.2018
Форт Трампа. Американские войска пропишутся в Польше
27.06.2018
Казна отпущения
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 08:33
  • 8
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 08:14
  • 38
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.11 06:07
  • 19
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 06:05
  • 25
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 05:19
  • 121
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate
  • 15.11 19:41
  • 6
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 17:49
  • 297
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 17:02
  • 2
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 15:55
  • 63
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 15.11 12:54
  • 32
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.11 12:42
  • 1
Ревизия итогов второй мировой открывает путь к новому переделу мира - заявление глав СНГ
  • 15.11 12:35
  • 5
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21