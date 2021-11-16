Почему на Донбассе экипажи танков Т-64БВ брали в бой треть боекомплекта

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Боевые действия на Донбассе стали одним из крупнейших конфликтов последнего времени, где массово использовалась бронетехника, в частности танки Т-64БВ.

Во времена СССР боевые машины долгое время были основой танковых соединений Советской Армии в Восточной Европе и предназначались для противостояния "Леопардам", "Паттонам", "Абрамсам", "Чифтенам" с "Челленджерами" стран НАТО.

После вывода войск из Германии, Венгрии "шестьдесят четвертые" стали распределяться по военным округам страны, и на Украине оказалось около тысячи Т-64Б1,Т-64Б, Т-64БВ. Это не считая разных версий более старых Т-64А и находившихся в Киевском военном округе Т-64Р. Правда, последние в 90-е годы были утилизированы.

После распада СССР, Киев в одностороннем порядке национализировал все военное имущество, что находилось на территории бывшей союзной республики.

К началу противостояния на Донбассе Т-64БВ порядком устарели, из них успели модернизировать лишь сравнительно небольшую часть, доведя до уровня БМ "Булат", который, как выяснилось в ходе боев, оказался не слишком удачным образцом.

К изношенности материальной части добавились еще относительно плохой уровень подготовки и поначалу низкий моральный дух военнослужащих ВСУ, которые часто просто бросали практически исправную боевую технику, которая практически сразу вводилась в бой ополченцами, также не особо отличавшимися профессионализмом.

Поэтому, не удивительно, что в самый горячий период противостояния 2014 года глобальную Сеть буквально заполонили фотографии и видеокадры десятков сгоревших и взорвавшихся танков. После полученного первого опыта некоторые продвинутые экипажи стали устанавливать дополнительную защиту в виде противокумулятивных решеток, ящиков с песком и тому подобным, что как-то, по мнению бойцов, могло бы снизить действие атакующих боеприпасов.

Как рассказывали автору бойцы из Народных республик, некоторые старались загружать в танк минимальное количество боеприпасов. Например, боекомплект Т-64БВ состоит из 36 снарядов, из них 28 находится в механизме заряжания, так вот его снаряжали через один, оставляя пустые лотки, уменьшая вероятность детонации. Тем же самым занимался и противник. Как признаются бойцы, даже такого сильно уменьшившегося боекомплекта хватало в большинстве случаев в ходе выполнения боевых задач.