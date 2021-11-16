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ТАСС

В "Кронштадте" заявили, что существующие боеприпасы полностью решают ударные задачи БЛА

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Беспилотник "Орион"
Беспилотник "Орион".
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Комплексы с беспилотными летательными аппаратами максимально унифицированы между собой, отметили в компании

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Имеющиеся на вооружении и находящиеся на испытаниях авиационные средства поражения (АСП) полностью решают ударные задачи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) АО "Кронштадт". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Сергей Богатиков на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

"Комплекс авиационного вооружения должен быть оптимальным для носителя и гармонично его дополнять. На текущий момент перечень решаемых ударных задач полностью закрыт существующими АСП, которые проходят испытания или уже находятся на вооружении Минобороны РФ", - сказал Богатиков.

Он отметил, что комплексы с беспилотными летательными аппаратами разработки АО "Кронштадт" максимально унифицированы между собой и имеют заложенный в конструкции и программном обеспечении потенциал для модернизации и адаптации новых боеприпасов. "При этом мы стараемся вести подобную работу совместно с КТРВ (корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"), КБП (ОАО "Конструкторское бюро приборостроения"), ЦНИИХМ (Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики) и УЗГА (АО "Уральский завод гражданской авиации"), чтобы подготовить основы для создания перспективных АСП", - подчеркнул он.

Он напомнил, что отдельные предприятия занимаются испытаниями боеприпасов калибра 50 и 100 кг и разработкой более дешевых корректируемых авиационных бомб. "На текущий момент ряд предприятий ведут работу в этом направлении в интересах Минобороны РФ, в том числе ключевых в данной отрасли. Что касается результатов и сроков испытаний, ответом на это вопрос являются заключенные поставочные госконтракты на комплексы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе на форуме "Армия-2021", - сказал гендиректор компании.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.

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ОАЭ
Россия
Компании
КБП
Корпорация ТРВ
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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