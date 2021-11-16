Американский конгрессмен проговорился о присутствии ВС США на Украине

Американский конгрессмен Майк Тернер проговорился о присутствии военных Соединенных Штатов на территории Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

«На Украине уже есть наши военные», — сказал он, комментируя письмо американскому президенту Джо Байдену, призывающее направить корабли в Черное море.

Тернер добавил, что для Вашингтона крайне важно предоставлять украинским властям разведданные и летальное оружие.

В воскресенье, 14 ноября, сообщалось, что около 80 т боеприпасов США передали Украине. Отмечается, что эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

11 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом в вопросе обеспечения продолжения военной помощи Украине.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что Украине пригодится любая американская помощь.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ назвали агрессивными действия Соединенных Штатов в Черном море. В ведомстве указали на высокую интенсивность маневров американцев, а также отметили, что эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.

9 ноября Минобороны РФ обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили, что действия США связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Бёрк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ «в Крыму и на восточной границе Украины».