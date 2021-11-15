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«Индженьюити» совершил пятнадцатый полет на Марсе

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Марсианский вертолет «Индженьюити»
Марсианский вертолет «Индженьюити».
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Марсианский вертолет «Индженьюити» совершил в атмосфере Красной планеты свой пятнадцатый полет, ставший первым полноценным перелетом при очень высоких оборотах винтов. Дрон пролетел 406 метров за две с небольшим минуты и получил ряд цветных снимков окружающей местности, сообщается в твиттере NASA.

«Индженьюити» стал первым беспилотником, отправленным исследовать другие планеты. Первоначально планировалось, что он проработает всего месяц и совершит пять полетов. Однако спустя семь месяцев после высадки на Марсе вертолет до сих работает. Он успел выполнить 15 полетов и получил почти две тысячи снимков поверхности Марса. Суммарный налет по дальности дрона составляет более трех километров, а по времени — почти полчаса. Научная программа аппарата недавно была продлена на неопределенный срок.

За время своей работы дрон показал высокую живучесть, справившись с несколькими крупными сбоями. Последний из них произошел во время тестов на высокоскоростную раскрутку винтов — возникли проблемы с автоматом перекоса. Тем не менее, в дальнейшем вертолет продемонстрировал возможность успешного полета при раскрутке лопастей до 2700 оборотов в минуту.

6 ноября 2021 года «Индженьюити» совершил свой пятнадцатый полет, который стал первым полноценным длительным полетом при высоких оборотах винтов. Вертолет пролетел 406 метров за 128,8 секунды, находясь на высоте 12 метров. За это время он получил десять цветных фотографий местности. Целью этого перелета стало исследование уступа, неподалеку от которого находится марсоход «Персеверанс». Ожидается, что в ближайшем будущем дрон получит новое обновление программного обеспечения и продолжит движение за марсоходом к месту их высадки.


План 15-го полета дрона. Точка — исходное положение аппарата, крестик — положение марсохода, зеленые сектора показывают области, попавшие на снимки дрона.

Источник изображения: NASA


Ранее мы рассказывали о китайском проекте беспилотного вертолета для полетов на Марсе.

Александр Войтюк

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Китай
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БПЛА
Марс
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