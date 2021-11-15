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Газета.ru

«Нужны новые бомбы и трупы. Чтобы Россия испугалась и ушла»

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Источник изображения: Omar Sanadiki/Reuters

Кто и почему мешает мирному процессу в Сирии

Несмотря на успехи российских Воздушно-космических сил (ВКС) в борьбе с террористами, ситуация в Сирии пока далека от мирного завершения. В арабских СМИ обсуждается вероятность переговоров между США и Россией на эту тему. При этом недавние переговоры в рамках Сирийского конституционного комитета в Женеве провалились. Почему война в Сирии не заканчивает - в материале «Газеты.Ru».

Между США и Россией может состояться новый раунд «непубличных переговоров». Об этом сообщила саудовская газета Asharq Al-Awsa. По данным издания, вероятна встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева с координатором ближневосточной политики Совета национальной безопасности Белого дома Бреттом Макгерком.

Газета особо подчеркивает, что «возможные переговоры очень беспокоят Турцию, которая демонстрирует готовность к военной операции против курдов в Сирии, и против интересов которой эти переговоры могут быть направленны».

На сегодняшний день правительственная Сирийская арабская армия (САА), по разным оценкам, контролирует от 70 до 80% территории страны. Оставшаяся часть территории на севере Сирии контролируется оппозиционной Дамаску «Сирийской национальной армией», террористическими группировками, прежде всего «Хейат Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в России), турецкой армией и курдскими вооруженными формированиями. В провинции Хомс находится американская военная база «Эт-Танф».

Переговоры по мирному урегулированию с целью завершения гражданской войны в Сирии при посредничестве России, Турции и Ирана начались еще в 2017 году в Астане. Позднее эксперты назвали их «Астанинским форматом». Цель посадить за стол переговоров противоборствующие стороны - сирийские власти и представителей оппозиции.

В 2019 году состоялось первое заседание Сирийского конституционного комитета в Женеве, который должен был выработать новый Основной закон страны. В октябре 2021 комитет собрался в Женеве шестой раз.

Причем некоторых успехов впервые удалось добиться. Турецкое издание Daily Sabah сообщало со ссылкой на пресс-секретаря спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, что стороны «перешли к разработке первых статей Основного закона, касающихся независимости, а также территориальной целостности страны». Однако после спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что и этот раунд «не привел к желаемому результату». Он, в частности, отметил, что теракт в Дамаске 20 октября негативно повлиял на исход переговоров.

Напомним, что тот день в центре сирийской столицы два самодельных взрывных устройства взорвались по маршруту следования автобуса. В нем находились около 20 военных - все они погибли.

Такого в Дамаске не было с 2018 года, а теракт произошел неподалеку от отеля, в котором часто останавливаются делегации из России, отметил в своем комментарии для «Газеты.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Дмитрий Саблин.

«Хорошо знаю это место, в центре города, рядом Национальный музей Дамаска, недалеко и гостиница, в которой мы обычно останавливаемся. Место обычно очень многолюдное, число погибших в другой час могло быть намного больше. Думаю, что сирийские спецслужбы найдут виновных», - заявил Саблин.

В свою очередь, военный политолог и доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что взрыв был «сигналом для России».

«Тому, кто стоит за взрывом, нужны еще бомбы и нужны трупы, причем желательной труппы российские - военных или гражданских, чтобы Москва испугалась и ушла. Гибель граждан РФ в Сирии вызовет вопросы внутри самой России из серии «зачем мы там до сих пор». Организаторы теракта этого и добиваются»,

- рассказал Волков «Газете.Ru».

Востоковед Андрей Онтиков убежден, что мирному процессу мешает недостаточный уровень обеспечения безопасности.

«Выделю, во-первых, неспособность сирийских спецслужб очередной раз обеспечить безопасность в дни переговоров. Во-вторых, обстановка такова, что оппозиция в комитете по переговорам пытается диктовать какие-то условия, но, откровенно говоря, она находится не в том положении. Напомню, что правительственная армия по-прежнему контролирует большую часть территории страны. Оппозиция контролирует небольшие отрезки земли на севере. При этом реальных сил на театре военных действий у оппозиционных группировок практически нет», - считает эксперт.

По его словам, если бы не внешняя поддержка оппозиции, прежде всего со стороны Турции, то, по большому счету, с ними было бы «не о чем говорить». Соответственно, конституционный процесс осложнен, прежде всего, внешними факторами. Тем временем в соцсетях появились фото, на которых показаны турецкие танки M-60T Sabra и другая бронетехника в зоне ожидаемой военной операции Анкары против курдских военизированных формирований.


Юрий Соколов


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