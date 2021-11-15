Американский конгрессмен Тернер: на Украине уже есть наши военные

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американский конгрессмен Майк Тернер рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории.

"На Украине уже есть наши военные", — сказал он в беседе с телеканалом Fox News. Так республиканец прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.

Тернер отметил, что для Вашингтона "стратегически важно" предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.

Запад ранее несколько раз сообщал о перемещении войск вдоль украинской границы. Газета Washington Post со ссылкой на источники, в частности, писала, что некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены "возобновлением наращивания численности российских войск", а издание Politico в ноябре опубликовало "спутниковые снимки". На них, как утверждало издание, показано размещение военных рядом с территорией Украины — в Смоленской области, которая с ней не граничит.

Российские власти эти сообщения опровергали и заявляли, что маневры — это дело Москвы и ее действия ни для кого не несут угрозы.