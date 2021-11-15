Истребители Checkmate начнут собирать в Комсомольске-на-Амуре

Истребитель Checkmate, впервые показанный на авиасалонах МАКС 2021 и на Dubai Airshow 2021, уже готовят к серийному производству

На Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина скоро начнут выпускать новейшие легкие однодвигательные истребители пятого поколения Су-75 Checkmate. Об этом в Дубаи сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"В Комсомольске-на-Амуре начаты работы по производству нескольких образцов одновременно" - заявил Слюсарь на Dubai Airshow 2021.

Еще 28 июля Слюсарь говорил о том, что Checkmate, будет собираться на авиазаводе имени Гагарина, который является филиалом ПАО "Компания Сухой".

Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации Ростех) впервые был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС 2021. Тогда же было сказано, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся его серийные поставки. Также сообщалось, что в перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава Ростеха Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в 25-30 млн долларов. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, в страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на Checkmate уже есть якорный заказчик за рубежом.

Ошеломляющий эффект, который произвела воскресная презентация самолета Checkmate в Дубае, скорее всего, способствовал ускорению начала его производства.

Помимо производства истребителя в России, рассматривается вариант возрождение проекта по совместной с ОАЭ разработке легкого истребителя пятого поколения, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"С 2017 года у нас была некая пауза, но сейчас международная премьера этого самолета здесь в Дубае - это и есть развитие этого проекта по самолету пятого поколения, во исполнение соглашения с ОАЭ", - заявил Слюсарь журналистам на Dubai Airshow 2021 в воскресенье.

Он пояснил, что предусматривается совместная с арабской стороной разработка, которая может начаться с проекта Checkmate.

"Пока это не совместный продукт, но мы очень надеемся, что совместная работа будет продолжена", - сказал Слюсарь.

С учетом очень большого интереса к проекту Checkmate со стороны многих потенциальных заказчиков, проявленном на Dubai Airshow 2021, запланированы серьезные переговоры по продвижению истребителя на мировой рынок оружия.

Сергей Птичкин