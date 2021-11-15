Украина пообещала "уничтожать" мигрантов на своей границе. Но уже передумала

ВСУ уточнили заявление о готовности уничтожать мигрантов на границе
Украинские военнослужащие опровергли свое же заявление о готовности "уничтожать" нелегальных мигрантов, если те предпримут попытку прорваться на их территорию. В пояснении формирования уточняется, что речь шла о "разведывательных группах противника", замаскированных под мигрантов. В то же время ситуация с беженцами в регионе действительно накалена и вышла на уровень НАТО.
Украинское "уничтожение"
Миграционный кризис, развивающийся на востоке белорусской границе, угрожает и Украине. Несмотря на это, официальные лица Киева в последние дни заявляли, что применять оружие против мигрантов категорически запрещено и в случае попыток беженцев пройти на их территорию военные будут действовать адекватно.
Вопреки этому, сегодня пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящая в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несущая службу в лесной и болотистой местности, сообщила в своем Facebook, что к мигрантам, если они попытаются пересечь границу, применят самые жесткие меры.
"Сообщаем вам, что в настоящее время подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины.
Позднее пост был заменен на новый с пояснениями.
В нем сказано, что военнослужащие "никоим образом не будут применять оружие против мигрантов". Речь шла о диверсионных формированиях.
"Под видом мигрантов могут проникнуть разнообразные разведывательные группы противника, и наша воинская часть создана для борьбы с ними", - уточнили пограничники.
Возможный штурм
Обстановка на польско-белорусской границе тем временем остается тяжелой. Польская пограничная служба считает, что нелегалы готовят штурм границы этой ночью.
"После "спокойной" ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
По словам поляков, палатки, в которых ночуют мигранты, начинают исчезать, а иностранцы якобы "получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб". Пограничники Польши предполагают, что это указывает на возможный всплеск действий.
За последние сутки, по данным пограничной охраны Польши и полиции Подляского воеводства, две большие группы мигрантов пытались прорваться через границу. 50 из них удалось попасть в Польшу. Впоследствии правоохранители задержали 22 граждан Ирака, о судьбе остальных не сообщается.
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии же уведомил, что ночью польские пограничники увезли группу из 60 мигрантов в неизвестном направлении, после чего выдворили на белорусскую территорию.
Кто разрешит конфликт
В скором времени из-за возникшего миграционного кризиса в отношении Минска будут введены санкции, Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу.
Вместе с тем Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи Североатлантического договора, которая дает право созвать Совет НАТО для консультаций, если одному из государств альянса угрожает опасность.
"Похоже, что это становится все больше необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность - теперь необходимы конкретные шаги и вовлечение всего альянса В ЕС растет убежденность в том, что кризис, с которым мы сталкиваемся, касается не только Литвы, Латвии и Польши, но и всего сообщества", - приводит его слова Польское агентство печати.
Россия со своей стороны также готова оказать помощь в разрешении миграционного кризиса, подтвердил президент Владимир Путин. Это произошло вскоре после того, как МИД Великобритании обвинил РФ в причастности к происходящему и потребовал "оказать давление" на Белоруссию.
"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому [разрешению ситуации], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", - заявил глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин", добавив, что страны Запада такими заявлениями хотят перевести проблемы "с больной головы на здоровую".
Для разрешения кризиса Россия призывает к прямым контактам между Евросоюзом и Белоруссией. С этим мнением согласился Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Евгений Одинцов