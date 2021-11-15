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ТАСС

Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: wikipedia

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь оценил высокий уровень фонда

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Арабский инвестфонд Mubadala может начать производство композитных деталей для российского самолета МС-21. Об этом журналистам сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь. По его словам, такая возможность обсуждалась в воскресенье во время переговоров в кулуарах Dubai Airshow.

"Сегодня у нас были достаточно продуктивные переговоры с фондом Mubadala <...> по совместным проектам по композитному производству в интересах проекта МС-21 <...> Мы реально впечатлены тем уровнем, который достигли коллеги [фонд Mubadala] <...> Мы с коллегами обсуждаем как раз их возможности, их высокий уровень, чтобы посотрудничать с точки зрения освоения агрегатов для самолета МС-21", - сказал Слюсарь.

В феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что Россия может передать компаниям из ОАЭ технологию производства композитов инфузорным методом. Он отмечал, что сейчас в ОАЭ используется классический метод. При этом министр отмечал, что в ходе визита российских специалистов в ОАЭ в 2019 году РФ осталась удовлетворена качеством произведенных композитов.

Министр пояснял, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить производство композитовинфузионной технологией в ОАЭ и позже разместить в этой стране заказ на производство.

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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21
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2 комментария
№1
15.11.2021 10:14
Цитата
Министр пояснял, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить производство композитовинфузионной технологией в ОАЭ и позже разместить в этой стране заказ на производство.
Какой интерес России в создании потенциальных конкурентов за рубежом и уводе из страны рабочих мест? У нас тут избыток таковых..?
+1
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№2
15.11.2021 10:17
Цитата, q
В феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что Россия может передать компаниям из ОАЭ технологию производства композитов инфузорным методом.
Просто писец какой-то.
0
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