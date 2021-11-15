Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь оценил высокий уровень фонда

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Арабский инвестфонд Mubadala может начать производство композитных деталей для российского самолета МС-21. Об этом журналистам сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь. По его словам, такая возможность обсуждалась в воскресенье во время переговоров в кулуарах Dubai Airshow.

"Сегодня у нас были достаточно продуктивные переговоры с фондом Mubadala <...> по совместным проектам по композитному производству в интересах проекта МС-21 <...> Мы реально впечатлены тем уровнем, который достигли коллеги [фонд Mubadala] <...> Мы с коллегами обсуждаем как раз их возможности, их высокий уровень, чтобы посотрудничать с точки зрения освоения агрегатов для самолета МС-21", - сказал Слюсарь.

В феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что Россия может передать компаниям из ОАЭ технологию производства композитов инфузорным методом. Он отмечал, что сейчас в ОАЭ используется классический метод. При этом министр отмечал, что в ходе визита российских специалистов в ОАЭ в 2019 году РФ осталась удовлетворена качеством произведенных композитов.

Министр пояснял, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить производство композитовинфузионной технологией в ОАЭ и позже разместить в этой стране заказ на производство.