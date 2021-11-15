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ТАСС

Глава ОАК заявил, что поставки истребителя Checkmate могут начаться раньше плана

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Истребитель Checkmate
Истребитель Checkmate.
Источник изображения: © Александр Уткин/пресс-служба Ростеха

Как заявил Юрий Слюсарь, по первоначальному плану они должны начаться в 2026 году

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Поставки новейшего истребителя Checkmate могут начаться в 2025 году - на год раньше запланированного срока. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

"2026 год - начало поставок. Работаем над тем, чтобы сдвинуть влево, и это началось в 2025 году", - сказал Слюсарь.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС), получившего название Checkmate. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

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