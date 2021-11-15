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РИА Новости

"Русские витязи" приняли участие в летной программе первого дня Dubai Airshow 2021

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Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ участвуют в летной программе МАКС-2021
Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ участвуют в летной программе МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" приняла участие в лётной программе первого дня международной выставки Dubai Airshow 2021, передаёт корреспондент РИА Новости.

Особенным было то, что "витязи" летали над павильоном, где ранее в тот же день прошла зарубежная премьера Checkmate — истребителя пятого поколения. Пилоты же продемонстрировали свои навыки на Су-30СМ и Су-35С — самолётах четвёртого поколения.



Российские виртуозы воздушного боя исполнили программу, в которую вошли групповые фигуры, парный, одиночный и встречный пилотаж, раскрытие, купол и другие.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 начал работу в воскресенье, его значимыми премьерами станут зарубежные дебюты однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate и пассажирского лайнера МС-21-310.

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Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Су-30
Су-35С
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21
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