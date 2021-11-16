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Известия.ru

Российские авиановинки представили на Dubai Airshow

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Бизнес-джет SSJ-100 AURUS
Бизнес-джет SSJ-100 AURUS.
Источник изображения: РЕН ТВ

В Дубае стартовала 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021, на которой представлены пассажирский самолет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14 и бизнес-джет SSJ-100 AURUS. Об этом 14 ноября сообщает корреспондент «Известий» с места событий.


МС-21-310 был произведен корпорацией «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»). SSJ-100 AURUS был создан для VIP-персон.

Помимо указанных разработок на Dubai Airshow 2021 показали новую модификацию российского военно-транспортного вертолета Ми-8/17, а также модернизированный легкий вертолет Ка-226Т (разработка холдинга «Вертолеты России» «Ростеха»). Второй является «трансформером». Он может преобразоваться в одну из пяти модификаций — стать пассажирским, транспортным, медицинским, полицейским или поисково-спасательным.

Главным событием выставки стала презентация истребителя Checkmate. Его представили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate отличают прорывные характеристики: высокие летные качества, новейшее оборудование и сниженная заметность для радаров противника.

Checkmate будет стоить $25–30 млн. Его будут собирать в Комсомольске-на-Амуре.

3 сентября Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. При этом он допустил, что иностранцы могут профинансировать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля на МАКС-2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было.

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Россия
Продукция
Checkmate
КА-226
КА-226Т
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