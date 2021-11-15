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Известия.ru

В Комсомольске-на-Амуре начали работы по сборке истребителей Checkmate

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Работы по производству нескольких опытных образцов новейшего истребителя Checkmate одновременно начались в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил журналистам в воскресенье, 14 ноября, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

«На заводе в Комсомольске-на-Амуре начать работы по строительству нескольких Checkmate одновременно»,— сказал он.

В АО «Компания «Сухой» рассказали также, что истребитель получит турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1.

Ранее в этот день в Дубае стартовала 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021, на которой главным событием стала презентация истребителя Checkmate. Его представили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

17 сентября вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что в госпрограмму вооружений на 2024–2033 годы могут внести закупку истребителя Checkmate для ВКС России. По его словам, наличие нового истребителя на вооружении cобственной армии будет способствовать экспортному потенциалу летательного аппарата.

3 сентября глава Минпромторга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Он также отметил, что иностранцы могут профинансировать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

20 июля Чемезов рассказал, что стоимость нового российского истребителя составит $25–30 млн. При этом Борисов добавил, что у России уже есть иностранный заказчик на Checkmate.


По информации «Ростеха», истребитель сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Он также обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
АЛ-41Ф
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
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