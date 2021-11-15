Войти
WarSpot

Британия прокредитует украинский флот

214
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Британцы помогут Украине построить ракетные катера. Вчера, 13 ноября, портал zn.ua сообщил о том, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров и не только их.

Рамочное соглашение стало следующим шагом после подписанного в прошлом году меморандума. В новом документе имеются некоторые изменения — если в прошлом году обсуждалась сумма кредита в размере £1,2 млрд, то в рамочном соглашении она возросла до £1,7 млрд. Вероятнее всего, разница в £500 млн пойдёт на расширение инфраструктуры ВМС Украины, поскольку в новом документе фигурирует создание двух военно-морских баз.

Ракетный катер типа Barzan

Источник изображения: defence-blog.com

Согласно рамочному соглашению, деньги будут выделены в виде кредита на десять лет. За эти средства украинский флот получит восемь новых ракетных катеров типа Barzan (шесть из них планируется построить в Украине), два подержанных минных тральщика, кроме того, будут построены две военно-морские базы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Украина
Похожие новости
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
25.09.2020
Облетные маневры: американские В-52 проверили «Кавказ-2020»
17.09.2020
Военные РФ контролируют корабли НАТО в Черном море с суши, воды и воздуха
24.03.2017
Путь Трампа к Путину лежит через НАТО
16.03.2015
Неуловимые мстители
19.08.2009
Учебно-боевая конкуренция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку