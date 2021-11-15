Британия прокредитует украинский флот

Британцы помогут Украине построить ракетные катера. Вчера, 13 ноября, портал zn.ua сообщил о том, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров и не только их.

Рамочное соглашение стало следующим шагом после подписанного в прошлом году меморандума. В новом документе имеются некоторые изменения — если в прошлом году обсуждалась сумма кредита в размере £1,2 млрд, то в рамочном соглашении она возросла до £1,7 млрд. Вероятнее всего, разница в £500 млн пойдёт на расширение инфраструктуры ВМС Украины, поскольку в новом документе фигурирует создание двух военно-морских баз.

Ракетный катер типа Barzan Источник изображения: defence-blog.com

Согласно рамочному соглашению, деньги будут выделены в виде кредита на десять лет. За эти средства украинский флот получит восемь новых ракетных катеров типа Barzan (шесть из них планируется построить в Украине), два подержанных минных тральщика, кроме того, будут построены две военно-морские базы.