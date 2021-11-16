В Дубае показали прототип Су-75 Checkmate

Инопресса - о презентации российского истребителя пятого поколения Су-75 в Дубае

На авиашоу в Дубае представили прототип нового российского истребителя Су-75 Checkmate. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что истребитель пятого поколения предполагается поставлять вооруженным силам ближневосточных государств, где «ценят репутацию российского оружия». При этом у прототипа пока не готовы двигатель и радар.

Первая международная презентация прототипа легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate («Шах и мат») состоялась на Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

В презентации приняли участие гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Russians flex with a ceiling mirror in the Checkmate pavilion at #DAS21. pic.twitter.com/0JJioFunWu - Steve Trimble (@TheDEWLine) November 14, 2021



По словам главы Минпромторга, Россия рассчитывает на интерес ближневосточных покупателей к истребителю пятого поколения.

«Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах - мы рассчитываем на этот рынок», - сказал Мантуров.

В свою очередь глава «Ростеха» Чемезов отметил, что на Ближнем Востоке ценят «репутацию российского оружия» и заинтересованы в развитии партнерских отношений с РФ.

«Checkmate малозаметен и хорошо оснащен, идеален по соотношению боевой эффективности и стоимости летного часа. Все это делает самолет уникальным предложением на международном рынке вооружений», - сказал он.

Пока что, впрочем, в Дубае был представлен нелетающий прототип.

«До получения заявок и начала предконтрактной работы истребителю предстоит подняться в воздух и пройти от прототипа до серийной машины», - передает ТАСС слова гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Издание Asia Times сообщает, что «главные подсистемы [Су-75] - двигатель и радар - по-прежнему не готовы, но это не останавливает ОАК и «Сухой» от серьезной маркетинговой заявки в Дубае».

Кроме того, на авиашоу прототип Checkmate показали делегации ОАЭ, которую возглавил вице-президент и премьер-министр страны, эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Для презентации «Ростех» построил специальный павильон с зеркальным полом и потолком.

Несмотря на большие обещания разработчиков Су-75, некоторые эксперты критически восприняли новинку.

Авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия, в частности, заявил изданию Breaking Defense, что российский Checkmate не является конкурентом европейским и американским истребителям четвертого поколения, а также самолету ВВС США F-35 Lightning II.

Он выразил сомнение в техническом превосходстве Су-75 и добавил, что многие потенциальные страны-покупатели Checkmate не заинтересованы в улучшении стратегических отношений с Москвой.

«Чем выше система вооружений, тем больше вы покупаете стратегические отношения», - сказал Абдулафия.

Журналисты польского издания Defense 24, напротив, полагают, что Су-75 может быть оценен по достоинству странами Персидского залива. Тогда появится реальный шанс для быстрого внедрения самолета в производство.

Немецкий журнал Flug Revue отмечает, что технически Checkmate должен в значительной степени основываться на более крупном истребителе пятого поколения Су-57, но при этом быть значительно дешевле в производстве и обслуживании.

«Пока все еще неясно, закупят ли российские ВКС этот одномоторный самолет-невидимку», - говорится в статье.

Серийное производство истребителя пятого поколения Checkmate может начаться в 2025-2026 году.

Истребитель был представлен в день открытия международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценивается в $25-30 млн.

Иван Жуковский