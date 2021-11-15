Российский вертолет Ка-52 показал элементы боевого пилотажа на Dubai Airshow

Вертолет впервые стал участником этой выставки

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Российский ударный вертолет Ка-52, впервые демонстрирующийся на международной выставке Dubai Airshow 2021, в рамках летной программы показал элементы сложного пилотажа и маневрирования, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Ударный вертолет Ка-52 впервые стал участником Dubai Airshow. В рамках летной программы пилоты показали все, на что способна эта машина, чтобы потенциальные заказчики могли оценить высокие летно-технические характеристики вертолета", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".

Экипаж продемонстрировал элементы пилотажа, применяемого в реальном воздушном бою: перемещение на малой скорости с вращением, разгон хвостом вперед до 100 км/час, боевой разворот и переход в вертикальный набор высоты с вращением, снижение по спирали и др.

Ударный вертолет Ка-52 является боевой машиной нового поколения, предназначеной для уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, живой силы и вертолетов противника в любых погодных условиях и в любое время суток.

Dubai Airshow 2021 проходит в ОАЭ С 14 по 18 ноября, является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.