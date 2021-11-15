Польша хочет вооружить «Байрактары» дронами-«камикадзе»

Польша планирует оснастить беспилотники Bayraktar TB2 барражирующими боеприпасами. Вчера, 13 ноября, портал defence24.pl сообщил о том, что компании WB Group и Baykar Defense ведут переговоры о возможности использования дронов-«камикадзе» в качестве вооружения беспилотника.

Компания WB Group производит несколько моделей барражирующих боеприпасов семейства Warmate. В частности, модель Warmate TL может быть легко адаптирована для использования на Bayraktar TB2, поскольку имеет складную конструкцию. Беспилотник способен нести до четырёх барражирующих боеприпасов, каждый из которых сможет поразить цель на расстоянии до 30 км от точки сброса.

Беспилотники Bayraktar TB2 Источник изображения: baykarmakina.com

В WB Group указывают, что использование барражирующих боеприпасов существенно расширит возможности Bayraktar TB2. Базовое вооружение турецкого дрона состоит из корректируемых боеприпасов семейства MAM (Mini Akıllı Mühimmat), которые при большой высоте сброса могут преодолевать расстояние до 8 км. Использование дронов-«камикадзе» увеличит эту цифру в разы.

Беспилотник Warmate TL Источник изображения: defence-blog.com

Bayraktar TB2 — ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Разработка дрона началась в 2007 году, а спустя два года он совершил первый полёт. В 2014 году разработчики продемонстрировали турецким военным его финальный вариант, а в марте 2016 года Bayraktar TB2 был официально принят на вооружение турецкой армии.

Bayraktar TB2 может подниматься на высоту более 7300 м и находиться в воздухе до 24 часов. Аппарат способен отдаляться от пункта управления на расстояние до 150 км и работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость — 130 км/ч. Длина дрона — 6,5 м, размах крыла — 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника — 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Аппарат оснащён множеством камер и систем наблюдения, что позволяет использовать его для разведывательных целей. Кроме того, Bayraktar TB2 способен нести корректируемые бомбы и ракеты с лазерным наведением.

Польша объявила о приобретении турецких беспилотников Bayraktar TB2 в мае текущего года. Контракт включает в себя 4 комплекта (24 беспилотника Bayraktar TB2, а также вооружение к ним).