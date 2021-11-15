Истребитель Checkmate стал одной из принципиальных новинок авиасалона Dubai Airshow 2021

Как сообщили в оргкомитете авиасалона, двумя другими принципиальными новинками в области авиации стали прототип аэротакси Bellwether и легкий самолет Manta ANN2

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Новейший российский легкий тактический самолет Checkmate стал одной из трех принципиальных новинок в области авиационной техники, представленных на международном салоне Dubai Airshow 2021. Об этом ТАСС сообщили в организационном комитете салона.

"Checkmate стал одним из трех принципиально новых летательных аппаратов, представляемых на Dubai Airshow 2021. Салон выбран в качестве места первого зарубежного дебюта боевого самолета "Сухого" нового поколения [Checkmate] - истребителя пятого поколения, обладающего малой заметностью и высокими летными характеристиками", - сказали в оргкомитете.

Двумя другими принципиальными новинками в области авиации стали прототип городского аэротакси Bellwether и легкий двухместный самолет Manta ANN2 для персонального использования, добавили в оргкомитете.

Самолет Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.